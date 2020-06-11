Офисная платформа Pyrus продлила бесплатный доступ для предпринимателей

Платформа для организации рабочих процессов Pyrus продлила бесплатный доступ к базовому тарифу на неограниченное время. Ранее компания бесплатно предоставила доступ к сервису на период пандемии. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Pyrus.

Так, Pyrus решила поддержать бизнес. Тариф включает в себя корпоративный мессенджер, управление задачами, согласование решений, интеграцию с облачными хранилищами, до 100 готовых шаблонов.

В апреле Pyrus предоставила компаниям весь функционал сервиса в бесплатное пользование на 3 месяца. По данным разработчика, в результате число регистраций увеличилось на 92%.

По собственным данным, Pyrus используется для обработки клиентских обращений, согласования документов и платежей, отслеживания исправлений брака, единой формы записи на мероприятия и других процессов.

Для компаний, имеющих более масштабные задачи по автоматизации бизнес-процессов, доступен тариф «Бизнес», отметили в компании.

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