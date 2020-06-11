Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Офисная платформа Pyrus продлила бесплатный доступ для предпринимателей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Платформа для организации рабочих процессов Pyrus продлила бесплатный доступ к базовому тарифу на неограниченное время. Ранее компания бесплатно предоставила доступ к сервису на период пандемии. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Pyrus.

Офисная платформа Pyrus продлила бесплатный доступ для предпринимателей

Так, Pyrus решила поддержать бизнес. Тариф включает в себя корпоративный мессенджер, управление задачами, согласование решений, интеграцию с облачными хранилищами, до 100 готовых шаблонов.

В апреле Pyrus предоставила компаниям весь функционал сервиса в бесплатное пользование на 3 месяца. По данным разработчика, в результате число регистраций увеличилось на 92%.

По собственным данным, Pyrus используется для обработки клиентских обращений, согласования документов и платежей, отслеживания исправлений брака, единой формы записи на мероприятия и других процессов.

Для компаний, имеющих более масштабные задачи по автоматизации бизнес-процессов, доступен тариф «Бизнес», отметили в компании.

 Фото: Syda Productions / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июня 2020

Московский Акселератор

14 июня 2020

WineTech

14 июня 2020

DataMonetize

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма