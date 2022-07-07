Платформа для трейдеров TakeProfit привлекла $3 млн инвестиций

Платформа для трейдеров TakeProfit привлекла $3 млн в Seed-раунде. Его возглавил основатель Admitad Александр Бахманн. В сделке также участвовали брокер «Финам», экс-глава «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов и еще несколько бизнес-ангелов.
Проект сейчас дорабатывается, запуск запланирован на конец 2022 года. Стартап планирует развиваться на рынках Северной Америки, Европы и Азии, пишет Forbes.
TakeProfit в 2021 году запустил Алексей Шульженко. Он с 2016 года был директором по маркетингу социальной сети и аналитической платформы для трейдеров TradingView.
TakeProfit объединит торговую web-платформу и медиа, где контент будут создавать независимые трейдеры. При этом у платформы будет «гибкий» интерфейс, который можно настроить под себя, а специалисты аналитики, индикаторов и торговых стратегий смогут монетизировать на ней свой контент.
Фото на обложке: Unsplash
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