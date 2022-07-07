Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Платформа для трейдеров TakeProfit привлекла $3 млн инвестиций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа для трейдеров TakeProfit привлекла $3 млн в Seed-раунде. Его возглавил основатель Admitad Александр Бахманн. В сделке также участвовали брокер «Финам», экс-глава «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов и еще несколько бизнес-ангелов.

Платформа для трейдеров TakeProfit привлекла $3 млн инвестиций

Проект сейчас дорабатывается, запуск запланирован на конец 2022 года. Стартап планирует развиваться на рынках Северной Америки, Европы и Азии, пишет Forbes.

TakeProfit в 2021 году запустил Алексей Шульженко. Он с 2016 года был директором по маркетингу социальной сети и аналитической платформы для трейдеров TradingView. 

TakeProfit объединит торговую web-платформу и медиа, где контент будут создавать независимые трейдеры. При этом у платформы будет «гибкий» интерфейс, который можно настроить под себя, а специалисты аналитики, индикаторов и торговых стратегий смогут монетизировать на ней свой контент.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Газпром потратит сумму, эквивалентную сумме невыплаченных дивидендов, на выплату НДПИ
  2. 2 Образовательный стартап 19-летней Фроловой привлек инвестиции от российского разработчика Redmadrobot
  3. 3 Пульс есть: как российские стартапы привлекали инвестиции этой весной
  4. 4 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
  5. 5 Рынок недвижимости Бали: о чем стоит знать перед покупкой
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

10 июля 2022

«Код для всех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ