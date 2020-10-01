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Rambler и Кирилл Караваев запустили коллекцию одежды для мира IT

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Rambler Group и дизайнер Кирилл Караваев разработали коллекцию повседневной одежды для всех, кому близок мир IT. В линейку входят футболки, толстовки, маски и дождевики. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Rambler Group.

Rambler и Кирилл Караваев запустили коллекцию одежды для мира IT

Отмечается, что одежда создана в фирменном стиле Кирилла Караваева. Rambler Group занималась разработкой принтов. 

rambler

Одежда будет доступна для покупки онлайн в Kirill Karavaev Store с 1 октября.

«Когда Rambler Group предложили нам сделать коллаборацию, мы не раздумывали ни секунды ... Также особенно было приятно, что наши вкусы по дизайну совпадают и совсем не было споров касательно правок», — комментирует Караваев.

rambler

«Мы давно выпускаем вещи, которые дарим нашим сотрудникам на внутренних мероприятиях ... В дальнейшем мы планируем расширять линейку и создавать вещи, посвященные каждому из наших активов», — отмечает руководитель отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций Rambler Group Людмила Демина. 

rambler

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