Компания Rambler Group и дизайнер Кирилл Караваев разработали коллекцию повседневной одежды для всех, кому близок мир IT. В линейку входят футболки, толстовки, маски и дождевики. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Rambler Group.

Rambler и Кирилл Караваев запустили коллекцию одежды для мира IT