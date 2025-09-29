Инвестфонд Потанина вложил 50 млн ₽ в компанию Flymar

Фонд «Восход», созданный «Интерросом» миллиардера Владимира Потанина, вложил 50 млн рублей в компанию Flymar, которая разрабатывает беспилотные электрические скоростные суда. В сделку зашёл и бизнес-ангел (имя не раскрывают), а контроль сохранили основатель Flymar Дмитрий Филатов и два его топ-менеджера. Это первым проект фонда в формате «венчур билдер» — редкость для российского рынка, но по оценкам экспертов — один из ключевых трендов венчурного инвестирования.

Фонд делает ставку на беспилотники

Компания Flymar, основанная Дмитрием Филатовым (бывшим гендиректором венчурного фонда АФК «Система» SistemaVC), и фондом «Восход», выходит на рынок с амбициозной задачей разработки беспилотного электросудна, пишут «Ведомости».

Первоначальные инвестиции в размере 50 миллионов рублей пришли от фонда «Восход» и бизнес-ангела, чье имя держится в секрете. Управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов отметил, что для фонда этот проект стал первым по модели «венчур билдер».

Нетипичный подход для фонда

«Венчур билдер» — действительно редкость для России, сходятся во мнении эксперты. Управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов объяснил, что это модель, когда фонд сам инициирует запуск стартапа и сопровождает его с ранних стадий.

«Это отличается от классических венучрных инвестиций, когда фонд инвестирует в команду, которая уже реализует проект. Для “Восхода” это не выглядит типичным подходом», — говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов.

Иван Сезонов, управляющий партнёр венчурного фонда Iskra Ventures, отметил, что Flymar — пример, когда фонд заходит в сегмент, где нет готовых проектов для классического инвестирования.

«Возможно, фонд изучил сегмент водных беспилотных систем, обнаружил, что нет проектов, пригодных для инвестирования в классической (чисто финансовой) модели, и решил зайти в интересный для них сегмент через “венчур билдинг” с более активным участием в создании продукта», — предположил управляющий партнер венчурного фонда Iskra Ventures Иван Сезонов.

«Венчур билдер» — новый тренд

Частный инвестор Фёдор Сидоров отметил, что стратегия «венчур билдинга» сегодня становится глобальным трендом. По словам эксперта, за два года количество компаний, работающих в таком формате, выросло в 2,5 раза — и достигло 560 по всему миру.

«Эта модель показывает более высокую эффективность по сравнению с классическими венчурными фондами: она позволяет снизить риски за счет глубокого погружения в продукт и возможности корректировать стратегию на каждом этапе развития. В России такой подход пока не получил широкого распространения, что создает дополнительные возможности для фондов-первопроходцев», — подчеркнул Фёдор Сидоров.

Управляющий партнер BITL, партнер инвестиционной платформы «Поток», Павел Буров считает, что формат «венчур билдер» — это сильные смарт-инвестиции.

«В отличие от классических инкубаторов, где делается акцент на менторстве и базовой поддержке, «венчур билдер» снижает риски, потому что фонд напрямую участвует в формировании и росте бизнеса. Для зарубежного рынка это уже привычная модель, но для российского — пока нет. Вот почему интересно наблюдать, что «Восход», один из крупнейших фондов с широкой инвестиционной активностью, выделяет ресурсы и время на такой формат», — заметил Управляющий партнер BITL, партнер инвестиционной платформы «Поток» Павел Буров.

Первые беспилотные суда можно будет заказать в 2026 году

Flymar собирается выпускать беспилотные электрические пассажирские суда на подводных Т-образных крыльях. Первая модель — 9-метровый катер на 10 пассажиров, способный развивать 45–50 км/ч и проходить до 80 км на одном заряде. В дальнейшем катер будет рассчитан на 30 пассажиров.

Компания планирует предоставлять обслуживание и обновление интеллектуальных систем по подписке. Предзаказы обещают открыть уже в начале 2026 года. По словам основателя Flymar Дмитрия Филатова, у компании есть первый потенциальный клиент — его имя держат в секрете.

Технологии пока не могут обеспечить полную автономность судов

Главная трудность для Flymar — обеспечение надежной связи для беспилотного управления судном, говорят эксперты «Ведомостей». В отличие от автомобилей или дронов, водный транспорт требует стабильной спутниковой связи для высокоскоростной передачи данных.

На данный момент в России нет орбитальных спутников, способных обеспечить необходимую скорость связи, что ставит под сомнение возможность полноценного автономного движения судов.

К тому же сейчас по закону полностью автономно пассажиров возить пока нельзя: на борту должен быть судоводитель, готовый перехватить управление, подчеркивает основатель Flymar Дмитрий Филатов. В удалённом режиме можно управлять только теми судами, в которых нет пассажиров.

На первом этапе проект будет работать в условиях ограниченной инфраструктуры, рядом с доступными зарядными станциями, признается Дмитрий Филатов. Для того чтобы судно стало полностью автономным, понадобится еще несколько лет доработок и внедрения новых технологий.

От миллионов к миллиардам

Полученные 50 млн рублей — лишь начало. Генеральный директор Flymar Дмитрий Филатов прямо заявил: проект планирует привлечь свыше 1 млрд рублей в следующих инвестиционных раундах. Фонд «Восход» и таинственный бизнес-ангел на первом этапе остаются миноритариями, но именно они обеспечили компанию топливом для старта.

На воде тоже развивается конкуренция

Стоит отметить, что Flymar — не единственный проект в нише беспилотного судоходства: конкуренцию здесь составляют такие игроки, как «Ситроникс», который также инвестирует в разработку беспилотных судов, и Emperium, производитель электросудов. По данным «Ведомостей», обе компании принадлежат АФК «Системе» (акционер в таких компаниях как МТС и сети клиник «Медси»), основателем которой является предприниматель Владимир Евтушенков.

В «Ситроникс» заявили «Ведомостям», что видят в своей ниже скорее кооперацию, чем жесткую конкуренцию. Все разработчики заинтересованы в сотрудничестве и поиске оптимальных решений для российского и международного рынков.

В России есть потребность в инновационных судах

По словам основателя Flymar Дмитрия Филатова, российский рынок водного транспорта сталкивается с нехваткой современных судов. Пассажиропоток на водном транспорте в России сейчас составляет около 12 миллионов человек в год, и с этим спросом не справляются старые суда.

Более того, в условиях растущего интереса к экологии и инновациям, суда на подводных крыльях (как у Flymar) могут стать важным элементом транспортной инфраструктуры. Спрос на подобные суда есть не только в России, но и в странах Юго-Восточной Азии.

Контекст

Водный транспорт становится новой ареной для технологических инвестиций. Если беспилотные автомобили уже на слуху, то беспилотные катера — следующий шаг. И это поле начали делить миллиардеры из топ-100 Forbes: Владимир Потанин и Владимир Евтушенков. Flymar только запускается, но сама ставка на электрический беспилотный транспорт сигнализирует: Россия готовится к переосмыслению водной логистики.

Кроме того, сам по себе выбор фонда «Восход» развивать проект по модели «венчур билдер» может стать переломным моментом для российского рынка. В ближайшие годы на арене могут появиться новые проекты, рождённые не только инициативой предпринимателей, но и напрямую инвестиционными структурами.

