МШУ СКОЛКОВО и INVESTORO проведут двухдневный спринт для стартапов и инвесторов

26 марта стартует двухдневный онлайн-курс Reload: Venture Sprint, организованный Школой управления СКОЛКОВО и INVESTORO. Его участники получат знания и инструменты, которые помогут принимать решения в бизнесе в условиях изменившегося мира.
Основные темы курса:
- макроэкономические тренды в условиях кризисов, санкций и их последствий;
- лидерство в условиях турбулентности;
- сценарии дальнейших действий в новых условиях;
- пересборка бизнеса с учетом новых реалий;
- структурирование бизнеса, активов и новых сделок;
- вопросы и последствия трансформации и выхода на новые рынки.
По его итогам предприниматели научатся определять и планировать дальнейшие сценарии развития с учетом специфики бизнеса и поймут, какие существуют варианты трансформации и выходов на новые рынки.
Инвесторы и быстрорастущие компании получат знания о макроэкономических трендах в условиях кризисов, санкций и их последствий и об изменениях в структурировании сделок со стартапами в новых условиях.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
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