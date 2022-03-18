26 марта стартует двухдневный онлайн-курс Reload: Venture Sprint, организованный Школой управления СКОЛКОВО и INVESTORO. Его участники получат знания и инструменты, которые помогут принимать решения в бизнесе в условиях изменившегося мира.

МШУ СКОЛКОВО и INVESTORO проведут двухдневный спринт для стартапов и инвесторов