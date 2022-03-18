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МШУ СКОЛКОВО и INVESTORO проведут двухдневный спринт для стартапов и инвесторов

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

26 марта стартует двухдневный онлайн-курс Reload: Venture Sprint, организованный Школой управления СКОЛКОВО и INVESTORO. Его участники получат знания и инструменты, которые помогут принимать решения в бизнесе в условиях изменившегося мира.

МШУ СКОЛКОВО и INVESTORO проведут двухдневный спринт для стартапов и инвесторов

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Основные темы курса:

  • макроэкономические тренды в условиях кризисов, санкций и их последствий;
  • лидерство в условиях турбулентности;
  • сценарии дальнейших действий в новых условиях;
  • пересборка бизнеса с учетом новых реалий;
  • структурирование бизнеса, активов и новых сделок;
  • вопросы и последствия трансформации и выхода на новые рынки.

По его итогам предприниматели ​​научатся определять и планировать дальнейшие сценарии развития с учетом специфики бизнеса и поймут, какие существуют варианты трансформации и выходов на новые рынки. 

Инвесторы и быстрорастущие компании получат знания о макроэкономических трендах в условиях кризисов, санкций и их последствий и об изменениях в структурировании сделок со стартапами в новых условиях.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

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