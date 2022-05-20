Более 60% потребителей не запоминают бренды, которые занимаются экологическими инициативами

60,7% потребителей знают о существовании брендов, которые реализуют экологические инициативы, но не запоминают их названия, показало исследование Progression, результаты которого есть у RB.RU.
Более четверти (28,4%) опрошенных никогда не встречали подобные бренды, и только 10,9% могут назвать конкретные компании, которые занимаются решением экологических проблем.
Чаще всего респонденты вспоминают следующие бренды: Synergetic, «Чистая линия», Greenpeace, «Росатом», WWF, Amway, Mango, Zara.
По мнению потребителей, компаниям в первую очередь следует заниматься переработкой вторсырья, утилизацией опасных отходов и улучшением качества воздуха.
При выборе продуктов 60,7% потребителей иногда обращают внимание на их экологичность, 22,4% не делают этого никогда. Только 16,9% всегда ориентируются на это.
Также в ходе исследования выяснилось, что большинство потребителей (62%) не готовы платить больше за продукцию брендов только потому, что они реализуют экологические инициативы.
В опросе Progression приняли участие 400 человек старше 18 лет из всех регионов России. Дата проведения — 12 апреля.
Фото на обложке: Unsplash
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