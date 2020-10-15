Власти Москвы помогут предпринимателям перезапустить бизнес при помощи онлайн-акселератора
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-акселератор Restart 360, который поможет столичным предпринимателям трансформировать бизнес-процессы в текущих условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.
Подать заявку на участие в онлайн-акселераторе можно до 23 октября по ссылке.
По словам руководителя департамента Алексея Фурсина, проект поможет опытным предпринимателям, особенно в случае, когда ситуация кажется «тупиковой».
«Цель новой программы — помочь руководителям компаний "перезапустить" или трансформировать свои бизнес-процессы в условиях неопределенности, подстроиться под происходящие изменения и найти выход даже в период кризиса», — приводит его слова пресс-служба.
Старт программы запланирован на 26 октября, длительность — два месяца.
Занятия будут проводить 32 эксперта-практика, в числе которых директор по продуктам «Альфа-банка» и основатель агентства ProductHub Евгений Паршин, преподаватель MBA и соавтор программы МГУ имени М.В. Ломоносова «Высшая школа управления и инноваций» Эдуард Жучков, директор по инновациям IDS Borjomi Russia и старший менеджер департамента консалтинга Deloitte CIS Ирина Самохвалова.
В ходе обучения предприниматели узнают об актуальных изменениях в инвестиционных стратегиях и трансформации рынков, научатся оперативно мобилизовать свои команды в кризисных условиях, а также формировать новую бизнес-модель с фокусом на работу онлайн.
Кроме того, участники сформируют дорожную карту для дальнейшей работы и внедрения новшеств на последующие шесть месяцев и получат рекомендации экспертов.
Фото: Unsplash
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