Больше половины рестораторов планируют выйти на докризисные показатели к концу года — опрос

Исследовательское агентство Data Insight и сервис доставки еды Delivery Club проанализировали ожидания и работу российских ресторанов после снятия ограничений и выяснили, что 59% ресторанов прогнозируют восстановление выручки уже до конца этого года. Об этом говорится в сообщении Delivery Club.

Еще 14% считают, что восстановят свою выручку весной 2021 года, 27% рестораторов предпочли не давать точный прогноз и сообщили, что рассчитывают на восстановление индустрии только после полного окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер.

По сравнению с периодом до коронавируса, популярность заказов «в зале» снизилась, свидетельствуют данные исследования: их доля по состоянию на первую неделю июля в среднем по стране составляла всего 28% от общего числа заказов.

При этом на доставку приходилось 40% выполненных ресторанами заказов, а «навынос» — 32%. Треть опрошенных игроков рынка (36%) ожидает дальнейшего роста приходящейся на доставку доли заказов. Еще треть (31%) прогнозирует, что она останется на нынешнем уровне.

На увеличение доли доставки в общем числе заказов может также влиять растущая популярность dark kitchens (отдельные кухни, работающие только на доставку), говорится в исследовании. По данным опроса, 6% респондентов открыли такие кухни во время режима самоизоляции, еще 12% собираются это сделать, а 8% уже работали в таком формате по состоянию на март 2020 года.

Исследование охватывает период с 6 по 9 июля и включает в себя онлайн-опрос 636 сотрудничающих с Delivery Club ресторанов в городах работы сервиса.

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