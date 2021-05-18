В ямальской школе появится робот-учитель

В гимназии ямальского города Лабытнанги появится робот-учитель: он будет преподавать сервисную робототехнику. В перспективе разработка отечественной компании Promobot сможет стать наставником и по другим дисциплинам.

В рамках обучения робот, получивший название Promobot V.4, будет выступать «живым» лабораторным стендом, сообщили RB.RU в пресс-службе Promobot. На базе «промобота» школьники изучат как программирование, так и электронику и мехатронику — в программу входит 6 лабораторных работ.

Promobot V.4 — сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. По словам представителей компании, робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или сотрудником аэропорта.

Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это «реальный» робот, работающий сегодня уже в 40 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру — от США до Австралии. Дети будут разрабатывать целые проекты — и любое удачное решение может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана. Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot

Ученики гимназии Лабытнанги научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Для этого дети познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, а также человеко-машинным взаимодействием.

В Promobot подчеркнули, что робот на 80% состоит из отечественных комплектующих — это важная часть образовательной программы. Благодаря «промоботу» дети познакомятся с целым пулом российских технологий: электроникой, сервоприводами, системой навигации, искусственным интеллектом. Таким образом, уже со школьной скамьи дети научатся работать с реальными российскими решениями и будут готовы к рынку труда сразу после окончания школы, отмечают в Promobot.

Компания Promobot была основана в 2015 году в Перми и почти сразу же стала резидентом «Сколково». Сегодня роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и других местах. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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Фото на обложке: Promobot.