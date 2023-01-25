В Роспатент по итогам 2022 года поступило 27 тысяч заявок на изобретения

Роспатент рассмотрел 27 тысяч заявок на изобретения по итогам 2022 года, 70% из которых были поданы российскими компаниями. Глава ведомства отметил, что иностранные компании продолжают поддерживать свои патенты после ухода из России.

Об итогах работы Роспатента в 2022 году на пресс-конференции рассказал глава ведомства Юрий Зубов.

Всего за прошедший год в Роспатент поступило 27 тысяч заявок на изобретения. По словам Зубова, 70% этих заявок принадлежат российским компаниям. Почти половину отечественных заявок подали вузы и научные центры.

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Российский рынок по-прежнему остается интересным для иностранного бизнеса с точки зрения защиты своих разработок, но ряд компаний вынуждены поставить работу на паузу из-за санкций, отметил глава Роспатента,

По итогам прошедшего года наибольший рост количества заявок зафиксирован в сферах IT (+20%), хирургии (+45%), инструментальной диагностике заболеваний (+35%).

Фото на обложке: rospatent.gov