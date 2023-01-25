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В Роспатент по итогам 2022 года поступило 27 тысяч заявок на изобретения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роспатент рассмотрел 27 тысяч заявок на изобретения по итогам 2022 года, 70% из которых были поданы российскими компаниями. Глава ведомства отметил, что иностранные компании продолжают поддерживать свои патенты после ухода из России.

В Роспатент по итогам 2022 года поступило 27 тысяч заявок на изобретения

Об итогах работы Роспатента в 2022 году на пресс-конференции рассказал глава ведомства Юрий Зубов.

Всего за прошедший год в Роспатент поступило 27 тысяч заявок на изобретения. По словам Зубова, 70% этих заявок принадлежат российским компаниям. Почти половину отечественных заявок подали вузы и научные центры.

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Российский рынок по-прежнему остается интересным для иностранного бизнеса с точки зрения защиты своих разработок, но ряд компаний вынуждены поставить работу на паузу из-за санкций, отметил глава Роспатента, 

По итогам прошедшего года наибольший рост количества заявок зафиксирован в сферах IT (+20%), хирургии (+45%), инструментальной диагностике заболеваний (+35%).

Фото на обложке: rospatent.gov

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