Отказ от традиционных кабинетов повысил работоспособность чиновников России — исследование

Переезд сотрудников некоторых российских федеральных ведомств в пространство Единого правительственного комплекса в «Москва-сити» оказался полезным для госслужащих. В формате open space чиновники стали лучше находить общий язык с соседями из других отделов, эффективнее решать смежные вопросы.

В России эксперимент с переездом 5 тысяч чиновников пока является единственным примером трансформации рабочей обстановки для госслужащих. Социологи Центра перспективных управленческих решений почти год анализировали опыт помещения сотрудников Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи России, а также подведомственных им Росимущества, Ростуризма, Росаккредитации и Росстандарта.

«Отказ от коридорно-кабинетной системы снизил издержки иерархии “начальник — подчиненные” и изолированность госслужащих друг от друга. У них повысился командный дух и изменилось отношение к документообороту как важному итогу работы», — отмечают эксперты ЦПУР.

Создание Единого правительственного комплекса привело и к экономии затрат. На 40 млн рублей в год уменьшились расходы на охрану и пропускной режим, на содержание и эксплуатацию зданий — более чем на 300 млн рублей в год.

По итогам исследования Центр перспективных управленческих решений рекомендовал чиновникам продолжить интеграцию в простанство open space. В частности, внедрять гибкий график работы и поощрять практику неформального взаимодействия сотрудников разных ведомств, например, в рамках благотворительных мероприятий.

Фото на обложке: MikeDotta/ Shutterstock