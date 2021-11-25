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«Ростех» разработал флеш-накопитель с кнопкой самоуничтожения

Новости
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Входящий в состав госкорпорации «Ростех» холдинг «Технодинамика» разработал портативный флеш-накопитель, уничтожающий всю записанную внутри информацию после нажатия кнопки в торце устройства.

«Ростех» разработал флеш-накопитель с кнопкой самоуничтожения

Как сообщила пресс-служба госкорпорации, в устройстве срабатывает безопасный электродетонатор, корпус которого не разрушается, зато хранящаяся на флешке информация уничтожается. Восстановить данные нельзя, что полностью исключает несанкционированный доступ.

«Встроенный источник питания активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной струей. Целостность корпуса при этом не нарушается, что гарантирует безопасность пользователя», – пояснили в «Ростехе».

По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, флешку пока не испытали на безопасность при длительном хранении, стойкость к механическим факторам и устойчивость к плохой погоде.

Разработку заказало АО «НПП «Краснознаменец» из Санкт-Петербурга. Потенциальными покупателями станут госведомства и компании, работающие с секретной информацией. Устройство выпустят в корпусах разного дизайна с любым объемом памяти.

«Ростех», специализирующийся на производстве самолетов, вертолетов и прочей тяжелой техники, все чаще заявляет о проектах в области высоких технологий. Так, в августе 2021 года работающий в его структуре «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) приступил к созданию системы интеллектуального управления бытовой техникой. По предварительным расчетам, уже в первый год серийного производства объем продаж систем превысит 250 млн рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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