Runa Capital вложился во французский сервис для ритейла SimpliField

Французский стартап SimpliField привлек $11 млн от группы инвесторов, в числе которых — фонд с российскими корнями Runa Capital. Об этом говорится в сообщении стартапа.

Возглавил раунд американский фонд Five Elms Capital. Также одним из инвесторов стал фонд Cap Horn. Полученные доли и объем вложений каждого инвестора не раскрываются.

Runa Capital уже вкладывался в SimpliField в 2017 году. Тогда стартап получил $4 млн посевных инвестиций. Сколько на тот момент инвестировал Runa Capital, стороны тоже не раскрывали.

До этого в 2014 году SimpliField привлек $450 тысяч. Среди инвесторов был французский предприниматель с российскими корнями Олег Чельцов, основатель фотобанка Fotolia и венчурный партнер Runa Capital.

SimpliField был основан в 2013 году в Париже. Стартап разрабатывает мобильную аналитическую платформу для ритейлеров, которая позволяет отслеживать показатели всех магазинов сети. Среди клиентов компании — LVMH, L'Oreal, Estée Lauder, Samsung и Sony.

Новые инвестиции SimpliField потратит на развитие бизнеса в США и дальнейшую разработку аналитических инструментов.

Скриншот: simplifield.com

Фото: Travelerpix / Shutterstock