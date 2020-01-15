Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Runa Capital вложился во французский сервис для ритейла SimpliField

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Французский стартап SimpliField привлек $11 млн от группы инвесторов, в числе которых — фонд с российскими корнями Runa Capital. Об этом говорится в сообщении стартапа.

Runa Capital вложился во французский сервис для ритейла SimpliField

Возглавил раунд американский фонд Five Elms Capital. Также одним из инвесторов стал фонд Cap Horn. Полученные доли и объем вложений каждого инвестора не раскрываются.

Runa Capital уже вкладывался в SimpliField в 2017 году. Тогда стартап получил $4 млн посевных инвестиций. Сколько на тот момент инвестировал Runa Capital, стороны тоже не раскрывали.

До этого в 2014 году SimpliField привлек $450 тысяч. Среди инвесторов был французский предприниматель с российскими корнями Олег Чельцов, основатель фотобанка Fotolia и венчурный партнер Runa Capital.

SimpliField был основан в 2013 году в Париже. Стартап разрабатывает мобильную аналитическую платформу для ритейлеров, которая позволяет отслеживать показатели всех магазинов сети. Среди клиентов компании — LVMH, L'Oreal, Estée Lauder, Samsung и Sony.

Новые инвестиции SimpliField потратит на развитие бизнеса в США и дальнейшую разработку аналитических инструментов.

Скриншот: simplifield.com

Фото: Travelerpix / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ