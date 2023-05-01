Индия и Россия изучат возможность приема карт RuPay и «Мир» в странах друг друга — The Economic Time

Индия и Россия договорились изучить возможность приема российских карт «Мир» и индийских RuPay для платежей в условиях наложенных на Москву санкций. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
Собеседники знают, что стороны решили приступить к изучению вопроса взаимного приема карт национальных платежных систем на индийско-российской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC).
Также на совещании, председателями которого выступили министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и вице-премьер РФ Денис Мантуров, было решено изучить возможность взаимодействия Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России.
Стороны также планируют обсудить вопрос внедрения российской системы обмена финансовыми сообщениями (СПФС БР) для проведения трансграничных платежей.
The Economic Times напомнила, что сейчас платежи из Индии в Россию и наоборот проходят через SWIFT.
Западные страны отключили многие российские банки от SWIFT после начала спецоперации на Украине, также страну покинули платежные системы Mastercard и Visa. В сентябре 2022 года Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой «Мир».
Фото на обложке: Unsplash
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