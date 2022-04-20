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Российские власти нашли способ легализовать фильмы и сериалы из недружественных стран

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские власти нашли способ сохранить в стране фильмы, сериалы и музыку компаний из недружественных стран, которые решили уйти или приостановить работу в России. Для этого сейчас разрабатывается законопроект, который расширит действие принудительной лицензии.

Российские власти нашли способ легализовать фильмы и сериалы из недружественных стран

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения инициативы.

  • Механизм принудительной лицензии существует в действующей редакции Гражданского кодекса, но распространяется только на патенты. Возможность получить такую лицензию на изобретение или промышленный образец есть через суд. 
  • Предлагаемые изменения позволят распространить действие такой лицензии и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе, контент, а для ее получения не нужно будет ждать годы.
  • Обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет сам российский лицензиат в случае, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с его нарушением.
  • Также правом обратиться в суд за получением принудительной лицензии будут обладать российские организации коллективного управления (ОКУПы), если зарубежные правообладатели исключат свои каталогов из их управления. Одним из крупнейших ОКУПов по сборам в стране сейчас является Российское авторское общество.

После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных медиакомпаний приостановили деятельность в России, в том числе, американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они уже не выпускают музыкальные киноновинки, но выпущенные ранее фильмы пока доступны на российских видеосервисах.

Фото на обложке: Unsplash

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