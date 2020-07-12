Россияне не хотят отказываться от наличных денег — исследование
Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 8 из 10 россиян не готовы отказаться от наличных средств. По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года противников безналичного способа оплаты увеличилось на 10%.
В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны. Из них 78% не хотят отказываться от наличных денег. Свой выбор респонденты объясняют так:
- «Безналичные деньги недостаточно защищены»;
- «Не все можно приобрести по безналу»;
- «На всякий случай небольшой запас наличности должен быть»;
- «В карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру»;
- «Это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно».
Самый высокий процент отрицательного ответа на вопрос ««Хотели бы вы полностью отказаться от наличных денег?» в группах старше 45 лет и с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 83%).
Среди респондентов моложе 24 лет каждый пятый готов перейти на безналичные расчеты. Однако даже в этой возрастной группе процент неготовых отказаться от бумажных денег очень велик — 63%.
Только 12% опрошенных россиян доверяют безналичным деньгам.
Фото: alexkich / Shutterstock
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