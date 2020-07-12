Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россияне не хотят отказываться от наличных денег — исследование

Новости
Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 8 из 10 россиян не готовы отказаться от наличных средств. По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года противников безналичного способа оплаты увеличилось на 10%.

Россияне не хотят отказываться от наличных денег — исследование

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны. Из них 78% не хотят отказываться от наличных денег. Свой выбор респонденты объясняют так:

  • «Безналичные деньги недостаточно защищены»;
  • «Не все можно приобрести по безналу»;
  • «На всякий случай небольшой запас наличности должен быть»;
  • «В карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру»;
  • «Это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно».

Самый высокий процент отрицательного ответа на вопрос ««Хотели бы вы полностью отказаться от наличных денег?» в группах старше 45 лет и с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 83%).

Среди респондентов моложе 24 лет каждый пятый готов перейти на безналичные расчеты. Однако даже в этой возрастной группе процент неготовых отказаться от бумажных денег очень велик — 63%.

Только 12% опрошенных россиян доверяют безналичным деньгам.

Фото: alexkich / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 июля 2020

Стартап-кафе Grill

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма