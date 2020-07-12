Россияне не хотят отказываться от наличных денег — исследование

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал , что 8 из 10 россиян не готовы отказаться от наличных средств. По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года противников безналичного способа оплаты увеличилось на 10%.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны. Из них 78% не хотят отказываться от наличных денег. Свой выбор респонденты объясняют так:

«Безналичные деньги недостаточно защищены»;

«Не все можно приобрести по безналу»;

«На всякий случай небольшой запас наличности должен быть»;

«В карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру»;

«Это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно».

Самый высокий процент отрицательного ответа на вопрос ««Хотели бы вы полностью отказаться от наличных денег?» в группах старше 45 лет и с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (по 83%).

Среди респондентов моложе 24 лет каждый пятый готов перейти на безналичные расчеты. Однако даже в этой возрастной группе процент неготовых отказаться от бумажных денег очень велик — 63%.

Только 12% опрошенных россиян доверяют безналичным деньгам.

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