Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Надежный друг и партнер»: товарооборот России и Таиланда может вырасти в 5 раз до $10 млрд

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром торговли Таиланда Чурином Лаксанависитом в рамках форума АТЭС рассказал о перспективах в реализации совместных экономических и технологических проектов России и Таиланда, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Надежный друг и партнер»: товарооборот России и Таиланда может вырасти в 5 раз до $10 млрд

«Таиланд — наш надежный друг и партнер. Наши отношения основаны на давней традиции взаимовыгодного сотрудничества и уважения», — заявил Решетников. В 2022 году дипломатическим отношениям России и Таиланда исполняется 125 лет.

Российский министр заявил, что власти «готовы обсуждать возможности для локализации производств» автозапчастей тайскими компаниями на территории РФ вместо «"выпавших" западных поставок».

«Россия — один из важнейших деловых партнеров Таиланда. У нас серьезные перспективы в развитии сотрудничества. Мы оцениваем потенциал по наращиванию товарооборота с Россией в $10 млрд», — сказал Лаксанависит.

В 2021 году взаимный товарооборот стран, по данным Росстата, составил $2,3 млрд, из которых $494 млн пришлись на российский экспорт.

По итогам встречи министры дали поручения начать подготовку российско-таиландской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Одним из вопросов в повестке подкомиссии станет возобновление туристического потока из России. Стороны рассмотрят вопрос скорейшего возобновления прямых авиарейсов между странами.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
  2. 2 Илон Маск показал видео испытаний мини-субмарины для спасения детей в Таиланде
  3. 3 Я запустил российский бизнес, находясь в Таиланде, и возвращаться пока не планирую
  4. 4 Константин Калинов: «Мой следующий бизнес будет точно не про тревел»
  5. 5 «Мы запустились в Таиланде, но были там чужаками. Пришлось начинать с нуля в России»
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 мая 2022

Taqadam Startup Accelerator

22 мая 2022

«Экспортеры 2.0»

22 мая 2022

Амбассадоры экосистемы VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ