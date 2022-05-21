«Надежный друг и партнер»: товарооборот России и Таиланда может вырасти в 5 раз до $10 млрд

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром торговли Таиланда Чурином Лаксанависитом в рамках форума АТЭС рассказал о перспективах в реализации совместных экономических и технологических проектов России и Таиланда, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
«Таиланд — наш надежный друг и партнер. Наши отношения основаны на давней традиции взаимовыгодного сотрудничества и уважения», — заявил Решетников. В 2022 году дипломатическим отношениям России и Таиланда исполняется 125 лет.
Российский министр заявил, что власти «готовы обсуждать возможности для локализации производств» автозапчастей тайскими компаниями на территории РФ вместо «"выпавших" западных поставок».
«Россия — один из важнейших деловых партнеров Таиланда. У нас серьезные перспективы в развитии сотрудничества. Мы оцениваем потенциал по наращиванию товарооборота с Россией в $10 млрд», — сказал Лаксанависит.
В 2021 году взаимный товарооборот стран, по данным Росстата, составил $2,3 млрд, из которых $494 млн пришлись на российский экспорт.
По итогам встречи министры дали поручения начать подготовку российско-таиландской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Одним из вопросов в повестке подкомиссии станет возобновление туристического потока из России. Стороны рассмотрят вопрос скорейшего возобновления прямых авиарейсов между странами.
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