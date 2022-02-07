Российские банки и госкомпании провели масштабные учения на случай введения санкций

В российском сегменте интернета в пятницу 4 февраля произошел массовый сбой. Проблемы возникли в работе множества сервисов, в том числе Instagram, Tele2, VK и других.

Крупнейшие российские банки и корпорации на прошлой неделе провели масштабные учения на случай введения санкций. Проверяли, сможет ли экономика функционировать при запрете на поставку западного софта и отключению России от SWIFT.

О том, что на прошлой неделе в правительстве прошли совещания по итогам «стресс-тестов» на случай введения санкций Западом, пишет The Bell со ссылкой на близкие к правительству источники.

Один из источников издания отметил, что перед вице-премьером Андреем Белоусовым «все отчитываются бодро», но в частных беседах называют ситуацию «катастрофой». С отчетами перед Белоусовым выступали в частности РЖД, «Аэрофлот», «Почта России».

Учения в банках и компаниях проводились по сценарию запрета на поставку в Россию западного софта, процессоров и высокотехнологичного оборудования, а также отключения страны от платежной SWIFT. Источник издания подчеркнул, что при ограничениях на конвертацию рубля в доллар, евро и фунт стерлингов у страны «точно будут проблемы с рефинансированием госдолга».

1 февраля сообщалось, что «Сбер» провел технологические учения по отключению от иностранного программного обеспечения – Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других зарубежных поставщиков софта.

В пятницу 4 февраля российский сегмент интернета охватил массовый сбой. Пользователи жаловались на проблемы в работе множества сервисов, в том числе VK, Instagram, WhatsApp, «Ростелеком», МТС, Tele2. Количество жалоб превысило несколько десятков тысяч. В «СПБ Бирже» объяснили приостановку торгов сбоем в функционировании торговой системы.

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