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Студенты СПбГУ победили на международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2021

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Команда студентов из СПбГУ победила на международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2021, став лучшей среди 113 команд-участников из университетов всего мира.

Студенты СПбГУ победили на международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2021

О триумфе петербургских студентов сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Участники олимпиады, которая в этом году прошла в режиме онлайн, решали задачи по вещественному и комплексному анализу, линейной алгебре, теории групп, комбинаторике, теории вероятностей и геометрии.

«Студенты решают их в два этапа: по четыре задачи за четыре часа. В прошлом году организаторы уже опробовали онлайн-формат, поэтому в этот раз все прошло более гладко и студенты вполне смогли показать себя», – отметил руководитель команды Федор Петров.

В составе команды СПбГУ выступили Александр Гребенкин, Станислав Крымский, Михаил Иванов, Никита Добронравов, Марат Абдрахманов, Никита Карагодин, Дмитрий Ярцев, Егор Добронравов, Кирилл Тыщук, Михаил Новиков. В личном зачете выступили также Константин Челпанов и Артем Скворцов. Руководители команды – Федор Петров и Данила Черкашин.

По результатам олимпиады в личном зачете Александр Гребенников занял второе место – вслед за Аттилой Гашпаром из Венгрии. Студенты СПбГУ Станислав Крымский, Михаил Иванов, Никита Добронравов и Марат Абдрахманов вошли в первую десятку. Профессор СПбГУ и один из руководителей команды Федор Петров стал третьим среди самых эффективных лидеров команд IMC-2021.

В олимпиаде приняли участие 113 команд из университетов многих стран, в том числе из российских МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ.

Международная студенческая олимпиада по математике проходит ежегодно с 1994 года при поддержке университетского колледжа Лондона, американского университета Болгарии и технологических компаний компаний, в частности, Huawei, Maplesoft.

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Фото: пресс-служба СПбГУ

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