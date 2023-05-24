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В RuStore добавили TikTok, Opera Mini, Skype Lite и другие иностранные приложения

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В отечественном маркетплейсе приложений RuStore появились TikTok, карты Here WeGo, Opera Mini и Skype Lite, пишет «Коммерсантъ».

В RuStore добавили TikTok, Opera Mini, Skype Lite и другие иностранные приложения

В российском RuStore доступны 300 сервисов, теперь на платформе представлены и приложения иностранных издателей, которые ранее отозвали свои продукты из российского сегмента Google Play. При этом в качестве издателя указан Aptoide, магазин позволяет разработчикам распространять свои продукты по десяткам площадок-партнеров.

В пресс-службе VK подтвердили, что в RuStore теперь доступны продукты зарубежных разработчиков, но не уточнили причастность португальской платформы дистрибуции Aptoide. Однако в компании отметили, что «привлекают разработчиков и партнеров».

В феврале VK завершила бета-тестирование RuStore, которое продолжалось с мая 2022 года, в феврале. Первым иностранным продуктом, опубликованном на платформе, стал сервис с короткими видео Likee.

Позднее китайские производители электроники начали предустанавливать RuStore на свои устройства. В их числе —Realme, Xiaomi, Infinix, Itel и Vivo.

Фото на обложке: ra2 studio / Shutterstock

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