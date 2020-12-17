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S7 разрешила брать в салон домашних животных

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Авиакомпания S7 изменила правила перевозки домашних животных. Теперь в салон можно будет брать питомца весом до 23 кг, при условии покупки для него отдельного места. Кроме того, есть ещё ряд условий. 

S7 разрешила брать в салон домашних животных

S7 выставила ряд условий для провоза питомцев в салоне. Теперь в салоне эконом-класса можно будет провозить питомцев весом до 23 кг, при условии, если он остаётся в жёсткой переноске габаритами 55×40×40 см, а также покупке отдельного места, говорится в сообщении на сайте компании.

Кроме того, бронировать билеты для животных необходимо заранее — в полёт допускаются только два животных одновременно. Переноска с питомцем может находиться на месте у окна рядом с хозяином.

Также S7 напомнила, что животных по-прежнему можно возить в переносках под впереди стоящим креслом.

В последнее время в России произошло несколько инцидентов, связанных с животными во время перелётов. К примеру, в начале года на рейсе из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки, которых летели в багажном отделении. По словам хозяина, после полёта переноски были сильно повреждены. 

Фото: aapsky/Depositphotos

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