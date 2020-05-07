Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 31 мая режим самоизоляции. Жителей столицы обязали носить маски и перчатки в магазинах и общественном транспорте. Об этом Собянин написал в своем блоге.

Мэр Москвы продлил режим самоизоляции и рассказал о масочном режиме