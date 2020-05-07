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Мэр Москвы продлил режим самоизоляции и рассказал о масочном режиме
Новости
Анна Оленькова
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 31 мая режим самоизоляции. Жителей столицы обязали носить маски и перчатки в магазинах и общественном транспорте. Об этом Собянин написал в своем блоге.
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции и рассказал о масочном режимеАнна Оленькова
Какие меры анонсировал мэр Москвы:
- с 12 мая возвращаются к работе предприятия промышленности и строительства. На рабочие места могут вернуться работники, присутствие которых по технологическим причинам необходимо в цехах, офисах и на стройплощадках. Все, кто может работать удаленно, должны оставаться дома. На работу не будут выходить беременные, люди с хроническими заболеваниями и признаками ОРВИ.
- с 12 мая нужно будет носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах.
- до 31 мая все еще будут закрыты предприятия торговли, общепита, сферы услуг, культуры, образования, спорта. Также до конца месяца действует режим самоизоляции.
- Школьники (1-8 и 10 класс) с 18 мая до лета будут в режиме свободного посещения повторять то, что уже выучили за год. Учащиеся 9 и 11 классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая.
- Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая.
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