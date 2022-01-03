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Samsung выпустит телевизор с NFT-маркетплейсом

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Разработчики южнокорейского технологического гиганта Samsung решили интегрировать NFT-маркетплейс в некоторые новые модели своих новых телевизоров, которые появятся в продаже в 2022 году. Сами телевизоры соответствуют концепции компании «Экраны везде, экраны для всех» и имеют еще ряд функций, несколько далеких от телевещания.

Samsung выпустит телевизор с NFT-маркетплейсом

Об интеграции NFT-маркетплейса в новые «умные» телевизоры представители Samsung объявили в недавнем пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

Уточняется, что телевизоры Micro LED, Neo QLED и Lifestyle TV оборудованы по последнему слову технологии, и их можно использовать не только как непосредственно телевизоры, но и имитацию, например, картины на стене, такое, якобы, у них четкое изображение.

Что касается NFT-маркетплейса, подробностей о том, как он будет функционировать, Samsung не представила. Известно только, что владельцы телевизоров смогут покупать и продавать там NFT.

Помимо этого, в телевизор встроят специальный хаб для геймеров и приложение для видеочатов.

Технология невзаимозаменяемых токенов NFT была создана в 2017 году на основе блокчейн-платформы Ethereum. Эта платформа предоставляют владельцу NFT возможность отслеживать историю купленного актива и/или подтверждать право владения им (это могут быть, например, предметы цифрового или классического искусства). У каждого NFT есть определенный набор мета-тегов, в которых также содержится информация, за кем закреплен токен.

В этом году рынок NFT значительно вырос на волне популярности токенов: объем торгов на нем в 2021 году превысил $13 млрд.

Мы подробнее рассказывали о самой технологии, а также подробно разобрали пять децентрализованных платформ, где можно играть и зарабатывать с помощью NFT и объяснили, как еще можно использовать цифровые токены, помимо продажи произведений онлайн-искусства. Ну а кроме того подготовили для заинтересовавшихся материал, как использовать NFT в качестве подарка.

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Фото на обложке: Samsung

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