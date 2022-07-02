Самые богатые люди мира потеряли $1,4 трлн с начала 2022 года

Из-за падения фондовых рынков США самые богатые люди мира теряют миллиарды долларов, поскольку доля в компаниях, которые они основали, составляет значительную часть их собственного капитала.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, богатейшие 500 человек на планете потеряли в общей сложности порядка $1,4 трлн, а первая десятка – около $250 млрд.

Начало 2022 года стало для фондового рынка худшим с 1970 года: индекс S&P 500 потерял более пятой части своей стоимости.

Это означает, что такие люди, как соучредитель Microsoft Билл Гейтс, а также владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon и владелец Blue Origin Джефф Безос и гендиректор Louis Vuitton и владелец LVMH Бернар Арно, потеряли изрядную часть своего состояния.

По подсчетам Bloomberg, только Маск и Безос лишились на двоих более $120 млрд с начала года. Владелец Tesla потерял порядка $62 млрд, а основатель Amazon – около $63 млрд. Капитал Марка Цукерберга стал вполовину меньше.

Это резкое отличает текущий год от двух предыдущих, когда состояние богатейших людей планеты стабильно увеличивалось, поскольку правительства и центральные банки вводили беспрецедентные меры стимулирования экономики после пандемии Covid-19.

Тем не менее, даже несмотря на потери, самые богатые миллиардеры мира таковыми и остаются. Маск все так же на первом месте рейтинга с капиталом в $208,5 млрд. Безос все так же на втором с состоянием в $129,6 млрд.

Вместе с Бернаром Арно ($128,7 млрд) и Биллом Гейтсом ($114,8 млрд) они составляют четверку тех, чьи капиталы превышают $ 100 млрд. В начале же года таких миллиардеров было 10 человек.

При этом Business Insider подмечает, что некоторые долларовые миллиардеры все-таки преуспевают в это непростое время.

Два индийца в списке, Гаутам Адани и Мукеш Амбани, увеличили собственный капитал на $22,1 млрд долларов и $3,05 млрд соответственно.

Адани управляет портами и крупнейшей угольной шахтой Индии, извлекая выгоду из роста цен на сырье на фоне сбоев в цепочках поставок и украинского конфликта. Амбани также владеет комплексом нефтеперерабатывающих заводов.

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