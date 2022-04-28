KFC представила кожаную сумку для переноски сэндвичей за 18 тысяч рублей

KFC впервые сделала что-то, кроме еды. Сеть фаст-фуда представила сумку из итальянской кожи, сделанную вручную и вдохновленную модой 2000-х годов. Ее предназначение – переноска и хранение фирменных «твистеров» от KFC.

О новой разработке KFC пишет The Guardian.

Сумка получила название Wrapuette по аналогии с Baguette, которую разработала Сильвия Вентурини Фенди в 1997 году. Как утверждается, аксессуар изготовлен из итальянской кожи вручную и является эксклюзивным.

Сумка выполнена в фирменном томатно-красном цвете KFC. На одной стороне аксессуара нанесен монохромный портрет основателя сети KFC полковника Сандерса.

Размеры сумки идеально подходят для того, чтобы переносить в ней фирменные сэндвичи KFC – «твистеры», что и является назначением аксессуара. Внутри он обшит специальным изоляционным слоем, чтобы сохранить пищу теплой.

В KFC отметили, что уже составили лист ожидания на сумку. Планируемый объем производства аксессуаров представитель сети не раскрыл. По данным издания, сумка будет стоить 198 фунтов стерлингов, что в пересчете на российские рубли по актуальном курсу составляет 17897 рублей.

Фото на обложке: ricochet64 / Shutterstock