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Сбербанк рассказал, сколько заработает на искусственном интеллекте

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк планирует заработать с помощью технологий искусственного интеллекта 448 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту развития сквозной цифровой технологии в России. Она была разработана банком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Сбербанк рассказал, сколько заработает на искусственном интеллекте

Пока дорожная карта не принята. Она может быть подписана до конца мая, сообщил один из собеседников газеты. Сбербанк не ответил на запрос. В РФПИ отказались комментировать содержимое документа, но подтвердили его подлинность.

Доход от внедрения искусственного интеллекта по подсчетам Сбербанка:

  • 2020 год — 60 млрд рублей;
  • 2021 год — 72 млрд рублей;
  • 2022 год — 86 млрд рублей;
  • 2023 год — 104 млрд рублей;
  • 2024 год — 124 млрд рублей.

В декабре Сбербанк отчитался, что эффект от технологий в области искусственного интеллекта в 2019 году в банке составил около 42 млрд рублей. А весь рынок искусственного интеллекта в России банк оценивал в 80 млрд рублей к 2024 году. 

Развитие искусственного интеллекта потребует более 150 млрд рублей инвестиций, говорится в дорожной карте. Из них 112 млрд готов выделить сам Сбербанк (предварительные данные). Другим источником финансирования программы может стать РФПИ.

Наибольших вложений, согласно документу, – 59 млрд рублей – потребует преобразование Сбербанка в AI-Native-компанию. Предполагается, что появится федеральная ИИ-платформа с готовыми ИИ-решениями, библиотеками с открытым кодом, сервисами и инфраструктура для вычисления и хранения данных.

На поддержку научных исследований для опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк потратит 13,3 млрд рублей, а на поддержку стартапов – разработчиков ИИ – 34,2 млрд рублей.

В начале ноября «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк объявили, что создадут альянс по развитию искусственного интеллекта. Вместе партнеры хотят создавать технологические компоненты в области ИИ, помогать разрабатывать регуляторную базу для него, привлекать инвестиции, проводить исследования, продвигать технологии в сфере ИИ и обучать новые кадры. 

Фото: Unsplash

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22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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