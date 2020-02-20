Сбербанк рассказал, сколько заработает на искусственном интеллекте

Сбербанк планирует заработать с помощью технологий искусственного интеллекта 448 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту развития сквозной цифровой технологии в России. Она была разработана банком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Пока дорожная карта не принята. Она может быть подписана до конца мая, сообщил один из собеседников газеты. Сбербанк не ответил на запрос. В РФПИ отказались комментировать содержимое документа, но подтвердили его подлинность.

Доход от внедрения искусственного интеллекта по подсчетам Сбербанка:

2020 год — 60 млрд рублей;

2021 год — 72 млрд рублей;

2022 год — 86 млрд рублей;

2023 год — 104 млрд рублей;

2024 год — 124 млрд рублей.

В декабре Сбербанк отчитался, что эффект от технологий в области искусственного интеллекта в 2019 году в банке составил около 42 млрд рублей. А весь рынок искусственного интеллекта в России банк оценивал в 80 млрд рублей к 2024 году.

Развитие искусственного интеллекта потребует более 150 млрд рублей инвестиций, говорится в дорожной карте. Из них 112 млрд готов выделить сам Сбербанк (предварительные данные). Другим источником финансирования программы может стать РФПИ.

Наибольших вложений, согласно документу, – 59 млрд рублей – потребует преобразование Сбербанка в AI-Native-компанию. Предполагается, что появится федеральная ИИ-платформа с готовыми ИИ-решениями, библиотеками с открытым кодом, сервисами и инфраструктура для вычисления и хранения данных.

На поддержку научных исследований для опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк потратит 13,3 млрд рублей, а на поддержку стартапов – разработчиков ИИ – 34,2 млрд рублей.

В начале ноября «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк объявили, что создадут альянс по развитию искусственного интеллекта. Вместе партнеры хотят создавать технологические компоненты в области ИИ, помогать разрабатывать регуляторную базу для него, привлекать инвестиции, проводить исследования, продвигать технологии в сфере ИИ и обучать новые кадры.

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