«Сбер» закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

«Сбер» закрыл сделку по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт») — банк получил 100% компании. Об этом говорится в сообщении банка.

Основатели платформы продолжат работать в компании: Тимур Валишев — в роли генерального директора, Николай Иванников — технического директора.

Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, прием обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.

Проект уже вошел в экосистему «Сбера». В начале августа на сайте платформы SmartMarket появился виджет Jivo — разработчики смогут написать туда и получить консультацию оператора. В планах — еще более глубокая интеграция в продукты «Сбера» и дальнейшее развитие самого сервиса.

В июне Jivo объявил о запуске интеграции с приложением Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнерство с SendPulse — провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo запустит функцию видеозвонков.

О планах «Сбера» выкупить Jivo стало известно в июне. Тогда же источник «Коммерсанта» оценил сделку в 1,5-2 млрд рублей.

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Фото: Unsplash