«Сбер» закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

«Сбер» закрыл сделку по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт») — банк получил 100% компании. Об этом говорится в сообщении банка.
Основатели платформы продолжат работать в компании: Тимур Валишев — в роли генерального директора, Николай Иванников — технического директора.
Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, прием обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.
Проект уже вошел в экосистему «Сбера». В начале августа на сайте платформы SmartMarket появился виджет Jivo — разработчики смогут написать туда и получить консультацию оператора. В планах — еще более глубокая интеграция в продукты «Сбера» и дальнейшее развитие самого сервиса.
В июне Jivo объявил о запуске интеграции с приложением Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнерство с SendPulse — провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo запустит функцию видеозвонков.
О планах «Сбера» выкупить Jivo стало известно в июне. Тогда же источник «Коммерсанта» оценил сделку в 1,5-2 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Биотех-стартап Biovolf привлек $140 тысяч инвестиций
- 2 ВТБ сообщил о росте клиентов среднего и малого бизнеса на 20% с начала года
- 3 Назван чистый отток инвестирующих в Россию фондов за неделю
- 4 Что такое внутреннее предпринимательство и как развивать его с помощью хакатонов?
- 5 В Москве отменяется требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку