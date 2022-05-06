«Сбер» начал разработку автономной системы «умного» дома на базе собственного облака

«Сбер» начал разрабатывать полностью независимую от иностранных сервисов инфраструктуру для платформы «умного» дома на базе собственного облака. Компания также представит линейку устройств с новой прошивкой — она обеспечит стабильную работу, говорится в сообщении «Сбера».

Ранее китайский партнер Tuya ограничил «Сберу» доступ к своей облачной системе.

Серверы SberCloud расположатся в разных регионах России. В «Сбере» уверены, что это позволит равномерно распределить нагрузку и предотвратить сбои в работе платформы. Кроме того, банк рассчитывает на полную независимость платформы от зарубежных сервисов.

«Управление новыми устройствами будет осуществляться, как и прежде, через виртуальных ассистентов "Салют" и одноименное приложение», — говорится в сообщении.

В апреле «Сбер» прекратил продавать новые устройства для «умного» дома и техники с виртуальными ассистентами «Салют». Компании предупреждала, что пользователи могут столкнуться с проблемами при подключении новых устройств.

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