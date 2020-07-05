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Сбербанк и Visa запустили оплату обеда «взглядом»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк и Visa запустили в сети кафе Prime биометрическое решение — возможность оплачивать покупки, просто посмотрев в камеру терминала. Об этом говорится в сообщении компаний.

Сбербанк и Visa запустили оплату обеда «взглядом»

Дополнительно для посетителей сети кафе действует скидка 20% на весь чек в Москве при биометрической оплате.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зарегистрировать биометрию лица в приложении «Сбербанк Онлайн», банкомате или офисе Сбербанка, а затем привязать ее к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime c терминалом распознавания биометрии.

После активации функции «оплата по биометрии» на POS-терминале покупатель сможет оплатить напитки и еду, посмотрев в камеру. В настоящее время дополнительно придется снять на непродолжительное время маску.

Фото: Unsplash

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