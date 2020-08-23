Сбербанк стал самым дорогим брендом России четвертый год подряд

Сбербанк сохранил лидирующую позицию в списке самых дорогих брендов по версии рейтингового агентства Brand Finance. Компания в четвертый раз возглавила список. Стоимость бренда Сбербанка оценена в 840,2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Банк является прекрасным примером того, как взаимоотношения с клиентами могут построить привлекательный бренд, который вызывает большую лояльность», — отмечает глава Brand Finance Дэвид Хэй.

По оценке агентства, компания остается лидером благодаря своей стратегии по приобретению новых бизнесов и расширению цифровой экосистемы. Это привлекает клиентов. Разнообразие направлений деятельности снижает риски банка, отмечается в сообщении.

В первой десятке рейтинга также «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», РЖД, ВТБ, «Магнит», МТС, «Новатэк» и «Татнефть».

Самый быстрорастущий бренд — у группы ПИК. За год он подорожал на 51% до 33,5 млрд рублей. Бренд поднялся в рейтинге с 40-го места на 30-ое.

Самым сильным брендом остался «Аэрофлот». При анализе этого показателя Brand Finance учитывает маркетинговые инвестиции, капитал бренда и влияние этих факторов на эффективность бизнеса. «Аэрофлот» получил 92,1 балла из 100 и соответствующий рейтинг «ААА+», говорится в сообщении. Стоимость бренда составила 107,8 млрд рублей — 13-ое место рейтинга.

Сбербанк по критерию силы опустился на второе место, замыкает тройку МТС.

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