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Сбербанк создал онлайн-тест на коронавирус

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк разработал онлайн-тест, при помощи которого можно оценить риск заболевания коронавирусом и наличие легкой формы заболевания. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, его слова передает RNS.

Сбербанк создал онлайн-тест на коронавирус

«На основе вероятностной модели ИИ и мировых медицинских данных Сбербанк разработал онлайн-тест (симптом-чеккер), который позволяет по симптомам и внешним факторам оценить риск заболевания коронавирусом и вероятность легкого протекания болезни», — сообщил он.

По словам Ведяхина, на данный момент тест прошли уже свыше 177 тысяч россиян, из них 40 тысяч жителей Москвы и 9 тысяч – Санкт-Петербурга. Высокий риск заболевания коронавирусом был выявлен у 9% респондентов.

Кроме того, ранее с помощью искусственного интеллекта Сбербанк построил модель, прогнозирующую распространение коронавируса в стране.

Фото: Unsplash

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27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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