«СберМегаМаркет» начал принимать возвраты по одному клику

«СберМегаМаркет» начал принимать возвраты «по клику». Курьер приедет за неподошедшим товаром в назначенное время. Сервис пока недоступен для пользователей iOS.

О запуске сервиса возврата товара «по клику» рассказали в пресс-службе «СберМегаМаркета».

Покупатель может вернуть товар, кликнув на соответствующее поле в личном кабинете и выбрать время, в которое за товаром приедет курьер «Самоката». Курьер приедет на дом в течение 15-30 минут, уточнили в маркетплейсе.

Габариты возвращаемого товара не должны превышать 50х33х24 см и весить не более 10 кг. Сервис работает с 08:00 до 23:00 и пока недоступен пользователям iOS.

В ноябре «СберМегаМаркет» расширил сервис доставки «по клику» до 47 городов. Покупатель может сам выбрать удобное время для доставки заказа курьером.

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