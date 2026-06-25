СберСтрахование первым в России оформил страховку владельцу робота — полис покроет ущерб имуществу третьих лиц

СберСтрахование первой на российском рынке оформила полис гражданской ответственности для владельца антропоморфного робота. Страховка защищает от действий робота Грин, разработанного Центром робототехники Сбера. Полис действует один год.

Страховка покрывает ущерб имуществу

Страховка покрывает имущественный ущерб, который ИИ-робот Грин может нанести во время эксплуатации. Какие именно действия покрывает полис, в компании не сообщили. Директор корпоративного страхования СберСтрахования Зара Геворкян отметила, что распространение антропоморфных роботов требует появления новых инструментов управления рисками.

Как сообщил директор Центра робототехники Сбербанка Алексей Гонноченко, страхование становится важным элементом внедрения робототехники в промышленность. По его словам, оно позволяет бизнесу заранее понимать, как будут покрываться возможные операционные риски при использовании роботов.

Робота можно использовать на производствах, в логистике и медицине

Антропоморфный робот Грин способен самостоятельно передвигаться, взаимодействовать с людьми, работать с предметами и выполнять различные действия, включая танцы. В его основе лежит платформа Green-VLA, разработанная Центром робототехники Сбера, которая позволяет роботам воспринимать команды на естественном языке, анализировать окружение и совершать физические действия.

В Сбере отмечают, что платформа Green-VLA создаётся как универсальная основа физического искусственного интеллекта, которую можно адаптировать под различные задачи в производстве, логистике, торговле и медицине без разработки отдельных роботов для каждого сценария применения.

Контекст

Российский рынок промышленных роботов в 2025 году вырос на 14% и достиг 7,86 млрд рублей. По консервативному прогнозу, к 2030 году его объём увеличится до 15,14 млрд рублей, а при оптимистичном (с сохранением и расширением мер господдержки) — до 47,63 млрд рублей.

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По оценкам экспертов, для достижения целевых показателей к 2030 году в России потребуется установить 110–150 тыс. новых промышленных роботов. Это потребует инвестиций в размере нескольких триллионов рублей до конца десятилетия.