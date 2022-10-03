Пользователи пожаловались на сбой в работе «Мегафона»

Пользователи пожаловались на сбой в работе телеком-оператора «Мегафон», свидетельствуют данные «Детектора сбоев».
Компания отмечает, что временные сложности могли возникнуть у абонентов, которые пользуются связью в кредит.
Абоненты не могут звонить и пользоваться интернетом.
Больше всего жалоб поступает из Москвы и Ярославля. В соцсетях пользователи сообщают о сбоях и в других регионах.
В пресс-службе компании RB.RU заявили, что у ряда абонентов, которые пользуются связью в кредит, могли возникнуть временные сложности с успешностью вызовов и передачей данных при минусовом балансе. «При пополнении счета вызовы и интернет работали корректно. В настоящее время проблема устранена», — сообщил представитель оператора.
Фото на обложке: Unsplash
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