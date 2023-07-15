Schlumberger полностью прекращает поставки технологий и продукции в Россию

Нефтесервисная компания SLB (до ребрендига — Schlumberger) объявила о полном прекращении поставок своих товаров и технологий в Россию.

Изначально ввиду международных санкций ограничения (отказ от новых инвестиций и поставок новых технологий в РФ) касались только импорта из США, Великобритании, Евросоюза и Канады. Они вводились в качестве частичных «добровольных мер», которые по мере расширения санкционных решений стали всеобъемлющими.

В 2022 году в отличие от многих западных компаний Schlumberger не покинула российский рынок полностью. В стране у корпорации, по данным Reuters, более 9 тыс. сотрудников (10% от общего числа работников компании по всему миру). И некоторые из них в свое время даже жаловались, что им не дают работать удаленно в момент мобилизации.

Фото на обложке: slb.com