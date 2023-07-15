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Schlumberger полностью прекращает поставки технологий и продукции в Россию

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Нефтесервисная компания SLB (до ребрендига — Schlumberger) объявила о полном прекращении поставок своих товаров и технологий в Россию.

Schlumberger полностью прекращает поставки технологий и продукции в Россию

Изначально ввиду международных санкций ограничения (отказ от новых инвестиций и поставок новых технологий в РФ) касались только импорта из США, Великобритании, Евросоюза и Канады. Они вводились в качестве частичных «добровольных мер», которые по мере расширения санкционных решений стали всеобъемлющими.

В 2022 году в отличие от многих западных компаний Schlumberger не покинула российский рынок полностью. В стране у корпорации, по данным Reuters, более 9 тыс. сотрудников (10% от общего числа работников компании по всему миру). И некоторые из них в свое время даже жаловались, что им не дают работать удаленно в момент мобилизации.

Фото на обложке: slb.com

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