Самозанятые смогут подписывать документы от компаний-заказчиков в Telegram

Платформа «Мои самозанятые» от Apibank интегрировала электронный документооборот в мессенджер Telegram. Самозанятые смогут просматривать и подписывать договоры, акты и другие документы от компаний-заказчиков прямо в мессенджере.
По словам представителя Apibank, дополнительные приложения для взаимодействия не требуются.
Telegram-бот для подписи документов в настоящее время доступен пользователям платформы «Мои самозанятые». В дальнейшем, по словам директора продукта «Мои самозанятые» Ильи Норина, решение будет доступно людям, не имеющим налогового статуса самозанятого.
Безопасность сервиса обеспечивает Apibank — оператор электронной площадки для работы с самозанятыми. Apibank включена в реестр банковских платежных агентов ЦБ РФ, осуществляющих операции платежных агрегаторов, и имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК на криптографию. Лицензии позволяют выпускать для самозанятых неквалифицированные усиленные электронные подписи.
По данным платформы «Мои самозанятые», несмотря на внушительное число самозанятых в России (в январе 2022 года налоговая отчиталась о 4 млн регистраций) большинство компаний-заказчиков до сих пор сталкиваются со сложностями, связанными с документооборотом с фрилансерами.
По данным сайта Tgstat, по итогам 2021 года число российских пользователей Telegram превысило 35 млн человек, а доля самозанятых и фрилансеров среди аудитории приблизилась к 15%. При этом мессенджер все чаще используется для бизнес-целей.
Про Apibank и сервис «Мои самозанятые»
Apibank (ООО «Цифровые банковские платформы») — open banking платформа для развития цифровых экосистем и взаимодействия банков с финтехами и нефинансовыми компаниями. Она была запущена в 2018 году сооснователем интернет-бухгалтерии «Мое дело» Алексеем Петровым. В конце 2020 года компания привлекла 120 млн рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций.
В октябре 2021 года платформа запустила сервис для работы с фрилансерами «Мои самозанятые» — он включает полный спектр услуг: от регистрации самозанятых и взаимодействия с ФНС до выплат и получения закрывающих документов.
Фото на обложке: Unsplash
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