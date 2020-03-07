Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», заявил, что создаст фонд для своих детей. Организация должна, по его словам, помочь им подготовиться к принятию на себя ответственности. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Владелец «Северстали» хочет создать фонда для своих детей на $17 млрд