Владелец «Северстали» хочет создать фонда для своих детей на $17 млрд
Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», заявил, что создаст фонд для своих детей. Организация должна, по его словам, помочь им подготовиться к принятию на себя ответственности. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
В интервью Bloomberg Мордашов заявил, что разрабатывает план по передаче детям своего состояния. Отмечается, что истории России до сих пор не было прецедентов, когда по наследству передавались настолько крупные капиталы.
По словам Мордашова, в его компаниях работают около 140 тысяч человек, и он должен «обеспечить стабильность системы после того, как она перейдет по наследству».
В интервью Bloomberg Мордашов сказал, что в его планы входит создание фонда. Подробностей он не раскрыл. Из разговора РБК с представителем бизнесмена, выяснилось рассматриваются различные варианты — в том числе создание фонда.
Bloomberg оценил состояние бизнесмена в $17,2 млрд. Forbes сообщает, что оно составило $20,5 млрд.
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