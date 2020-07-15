Россияне на самоизоляции стали заказывать интим-игрушки в 6 раз чаще — исследование

Эксперты маркетплейса «Беру» изучили спрос на товары для взрослых в первом полугодии текущего года и выяснили, какие из них пользовались популярностью. Об этом говорится в сообщении сервиса.

За последние полгода эксперты «Беру» зафиксировали два всплеска спроса на интим-товары: накануне Дня всех влюбленных и в середине апреля — в «разгар» режима самоизоляции.

Количество заказов интим-товаров в апреле было на 15% больше, чем во время традиционного пика спроса накануне 14 февраля. Более того, в апреле россияне тратили на покупку интимных товаров примерно на 5% больше, чем в феврале.

«Самоизоляция подтолкнула россиян к онлайн-покупкам товаров для взрослых: из-за ограничительных мер они стали больше времени проводить дома, в том числе и наедине с собой. Так, в середине апреля россияне сделали на 65% больше заказов товаров для взрослых, чем, например, в начале марта», — отмечают в «Беру».

С марта по июль россияне сделали в 6 раз больше заказов товаров для взрослых, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Самой популярной категорией среди клиентов маркетплейса стали вибраторы.

Пятерка самых популярных категорий интим-товаров у россиян:

Вибраторы. Клиторальные стимуляторы. Анальные стимуляторы. Косметика и парфюмерия. Симуляторы для мужчин.

Вибраторы пользовались наибольшей популярностью у клиентов «Беру» в первую неделю апреля — тогда россияне были готовы потратить на гаджет около 1900 рублей. К концу июня средний чек на покупку вибратора вырос на 28%.

В апреле эксперты Беру зафиксировали также два всплеска спроса на клиторальные стимуляторы — в начале и конце месяца. На такую игрушку клиенты маркетплейса тратили около 1700 рублей, а к концу июня средний чек на покупку заметно вырос — примерно в 1,5 раза. Самой популярной интим-игрушкой стал гаджет в виде пингвина.

Скриншот с сайта «Беру»

Среди косметики и парфюмерии особый интерес покупатели проявили к очищающему спрею для интимных игрушек. По мнению экспертов маркетплейса, россияне стали чаще заказывать средства для дезинфекции, в том числе и для интимных товаров, из-за рекомендаций по соблюдению личной гигиены.

Также во время режима самоизоляции стала популярной категория эротической одежды и аксессуаров — во второй половине апреля россияне сделали примерно на 183% больше заказов, чем в начале марта. Чаще всего россияне интересовались эротическими комплектами с лентами и цепями.

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