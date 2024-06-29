Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В новом центре комплексных услуг для иностранцев аэропорта Шанхая можно поменять рубли

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Во втором терминале международного аэропорта «Пудун» в Шанхае торжественно открылся центр комплексных услуг для иностранных граждан. Пока он работает в тестовом режиме, но уже сейчас пассажиры могут получить консультации по банковским и телеком-услугам, транспорту и туризму, а также обменять валюту в специальных терминалах.

В новом центре комплексных услуг для иностранцев аэропорта Шанхая можно поменять рубли
  1. Новости

Доступ в Центр возможен сразу после выхода в зал прилета международных рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по иностранным делам Шанхая.

Консультации по направлениям дают специалисты профильных организаций: о способах оплаты информируют представители Банка Китая, по услугам связи — сотрудники сотовых операторов и пр.

Дополнительное преимущество Центра — наличие автоматических терминалов по снятию и обмену валюты. И если первая операция по картам ввиду санкций россиянам недоступна, то обменять рубли как раз можно. Один из языков терминала — русский.

Также в Центре расположен телефон для экстренной связи в случае отсутствия местной sim-карты или подключенного роуминга. А в планах аэропорта — организовать аналогичный Центр также в первом терминале.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Рубль дешевеет»: эксперт «БКС Мир инвестиций» спрогнозировал поведение нацвалюты после 28 июня
  2. 2 Что несет цифровой рубль для бизнеса — потенциальные риски и преимущества
  3. 3 Как быстро восстановится российский рынок и что поможет инвесторам сохранить свои рублевые активы
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 5 правил, которые помогают бизнесу пережить колебания валют

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2024

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2024

Archpoint Concept Awards

30 июня 2024

Акселератор Горно-химического комбината

30 июня 2024

Экспортер года

01 июля 2024

New Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ