В новом центре комплексных услуг для иностранцев аэропорта Шанхая можно поменять рубли

Во втором терминале международного аэропорта «Пудун» в Шанхае торжественно открылся центр комплексных услуг для иностранных граждан. Пока он работает в тестовом режиме, но уже сейчас пассажиры могут получить консультации по банковским и телеком-услугам, транспорту и туризму, а также обменять валюту в специальных терминалах.
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Доступ в Центр возможен сразу после выхода в зал прилета международных рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по иностранным делам Шанхая.
Консультации по направлениям дают специалисты профильных организаций: о способах оплаты информируют представители Банка Китая, по услугам связи — сотрудники сотовых операторов и пр.
Дополнительное преимущество Центра — наличие автоматических терминалов по снятию и обмену валюты. И если первая операция по картам ввиду санкций россиянам недоступна, то обменять рубли как раз можно. Один из языков терминала — русский.
Также в Центре расположен телефон для экстренной связи в случае отсутствия местной sim-карты или подключенного роуминга. А в планах аэропорта — организовать аналогичный Центр также в первом терминале.
Фото на обложке: Unsplash
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