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Установлен новый рекорд по объему торгов иностранными акциями на Московской бирже

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Объем торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже 5 ноября достиг рекордных 7,6 млрд рублей, что составляет 9% объема торгов на рынке акций. Было проведено более 72 тыс. сделок, сообщается в пресс-релизе биржи.

Установлен новый рекорд по объему торгов иностранными акциями на Московской бирже

Сейчас на Московской бирже доступна 441 иностранная акция. Среди лидеров по объемам торгов 5 ноября — Moderna, Nvidia, Tesla, Pfizer, Qualcomm.

«Мы постоянно расширяем список доступных инструментов и предоставили инвесторам возможность совершения операций в удобной им валюте. Количество доступных бумаг в этом году превысит 500, а в следующем темпы добавления будут еще ускорены в том числе за счет расширения новых юрисдикций», — сообщил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начались 24 августа прошлого года в российских рублях. Сделки с иностранными бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях — с 10:00 до 23:50.

С 27 сентября Московская биржа также предоставила возможность проводить сделки с иностранными акциями в долларах США. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах США. В декабре 2021 года будет доступна утренняя торговая сессия на рынке акций.

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Фото на обложке: Unsplash

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