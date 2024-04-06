Предприниматели заплатят штраф до 1,6 млн рублей за рекламу кредитов без указания цены

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в КоАП — статьи 3.5 и 14.3: штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов и займов без указания конкретных цен возрастут в несколько раз. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации Правительства РФ.
Штраф за спам-звонки — то есть информирование, на которое не было дано согласие или с использованием автоматических средств дозвона — вырос с 2-2,5 тыс. рублей для физлиц, 4-20 тыс. рублей для должностных лиц и 100-500 тыс. рублей для предприятий до 10-20 тыс. для граждан, 20-100 тыс. рублей для представителей государства и 300-1000 тыс. рублей для юрлиц.
Изменения вносят также в статью о распространении информации об услугах предоставления кредитов и займов без указания их полной стоимости (что является нарушением закона «О рекламе»). Предусмотрено наказание 40-100 тыс. рублей для должностных лиц и 600 тыс. – 1,6 млн рублей для юридических лиц.
Фото на обложке: Unsplash
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