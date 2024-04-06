Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в КоАП — статьи 3.5 и 14.3: штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов и займов без указания конкретных цен возрастут в несколько раз. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации Правительства РФ.

Предприниматели заплатят штраф до 1,6 млн рублей за рекламу кредитов без указания цены