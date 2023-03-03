Минпромторг намерен запустить бальную оценку уровня «отечественности» телекомоборудования

Минпромторг России планирует ввести бальную оценку уровня «отечественности» телекоммуникационного оборудования. Проект поправок к постановлению правительства опубликуют после его обсуждения с отраслью. Нормы вступят в сентябре 2023 года.

Для включения в перечень российского оборудования нужно соответствовать определенным критериям: например, владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного ПО, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и т. д., сообщил «Коммерсантъ».

За каждую технологическую операцию в производстве будут начисляться баллы. Когда накопится достаточное колчество — оборудование признается отечественным. Под него подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и др.

Сейчас решение о том, считается телекоммуникационное оборудование отечественным или нет, принимает экспертный совет при министерстве. Как отметил собеседник издания, правила планировали изменить еще с 2021 года.

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