Skillbox и бизнес-клуб «Атланты» запустили бесплатный курс по бизнес-партнерству

Онлайн-университет Skillbox и бизнес-клуб «Атланты» запустили бесплатный онлайн-курс по построению бизнес-партнерства. Авторами курса стали основатели бизнес-клуба: Рубен Варданян и Михаил Воронин. Об этом Rusbase сообщил представитель Skillbox.
В рамках онлайн-курса можно будет узнать о выстраивании, развитии и завершении партнерских отношений в бизнесе. Также спикеры расскажут о том, как предприниматели могут использовать слабые и сильные стороны бизнес-партнеров и прогнозировать риски.
Программа разделена на четыре блока:
- Партнерство и его виды;
- Определение ролей партнеров;
- Технология создания долгосрочного и эффективного партнерства;
- Риски и проблемы.
Отмечается, что курс будет полезен предпринимателям и руководителям.
«Пандемия и кризис в 2020 году полностью изменил правила игры в бизнесе. Многие компании обанкротились и закрылись, а те игроки, кто смог выжить — сделали это во многом благодаря грамотно выстроенным отношениям с бизнес-партнерами. Тема будет полезна не только опытным бизнесменам, но и новичкам», — рассказывает бренд-директор Skillbox Андрей Волков.
Помимо Рубена Варданяна и Михаила Воронина, спикерами онлайн-курса будут:
- гендиректор бизнес-школы AMI Ирина Воронина,
- сооснователь Skillbox Андрей Анищенко,
- управляющий партнер Smart Orange Capital Максим Карпов,
- основатель фонда прямых инвестиций Indigo Capital Partners Петр Жуков,
- управляющий партнер RB Partners Алексей Горячев,
- партнер DLA Piper Лео Баталов.
Skillbox — онлайн-университет, который предлагает прикладные курсы и программы от экспертов рынка, актуальные подходы к обучению, работу над реальными проектами, стажировки и трудоустройство в крупные компании страны.
«Атланты» — бизнес-клуб, деятельность которого направлена на развитие состоявшихся предпринимателей и топ-менеджеров.
Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock
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