Skillbox и бизнес-клуб «Атланты» запустили бесплатный курс по бизнес-партнерству

Онлайн-университет Skillbox и бизнес-клуб «Атланты» запустили бесплатный онлайн-курс по построению бизнес-партнерства. Авторами курса стали основатели бизнес-клуба: Рубен Варданян и Михаил Воронин. Об этом Rusbase сообщил представитель Skillbox.

В рамках онлайн-курса можно будет узнать о выстраивании, развитии и завершении партнерских отношений в бизнесе. Также спикеры расскажут о том, как предприниматели могут использовать слабые и сильные стороны бизнес-партнеров и прогнозировать риски.

Программа разделена на четыре блока:

Партнерство и его виды; Определение ролей партнеров; Технология создания долгосрочного и эффективного партнерства; Риски и проблемы.

Отмечается, что курс будет полезен предпринимателям и руководителям.

«Пандемия и кризис в 2020 году полностью изменил правила игры в бизнесе. Многие компании обанкротились и закрылись, а те игроки, кто смог выжить — сделали это во многом благодаря грамотно выстроенным отношениям с бизнес-партнерами. Тема будет полезна не только опытным бизнесменам, но и новичкам», — рассказывает бренд-директор Skillbox Андрей Волков.

Помимо Рубена Варданяна и Михаила Воронина, спикерами онлайн-курса будут:

гендиректор бизнес-школы AMI Ирина Воронина,

сооснователь Skillbox Андрей Анищенко,

управляющий партнер Smart Orange Capital Максим Карпов,

основатель фонда прямых инвестиций Indigo Capital Partners Петр Жуков,

управляющий партнер RB Partners Алексей Горячев,

партнер DLA Piper Лео Баталов.

Skillbox — онлайн-университет, который предлагает прикладные курсы и программы от экспертов рынка, актуальные подходы к обучению, работу над реальными проектами, стажировки и трудоустройство в крупные компании страны.

«Атланты» — бизнес-клуб, деятельность которого направлена на развитие состоявшихся предпринимателей и топ-менеджеров.

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