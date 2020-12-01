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Skillbox и бизнес-клуб «Атланты» запустили бесплатный курс по бизнес-партнерству

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Онлайн-университет Skillbox и бизнес-клуб «Атланты» запустили бесплатный онлайн-курс по построению бизнес-партнерства. Авторами курса стали основатели бизнес-клуба: Рубен Варданян и Михаил Воронин. Об этом Rusbase сообщил представитель Skillbox.

Skillbox и бизнес-клуб «Атланты» запустили бесплатный курс по бизнес-партнерству

В рамках онлайн-курса можно будет узнать о выстраивании, развитии и завершении партнерских отношений в бизнесе. Также спикеры расскажут о том, как предприниматели могут использовать слабые и сильные стороны бизнес-партнеров и прогнозировать риски.

Программа разделена на четыре блока:

  1. Партнерство и его виды;
  2. Определение ролей партнеров;
  3. Технология создания долгосрочного и эффективного партнерства;
  4. Риски и проблемы.

Отмечается, что курс будет полезен предпринимателям и руководителям.

«Пандемия и кризис в 2020 году полностью изменил правила игры в бизнесе. Многие компании обанкротились и закрылись, а те игроки, кто смог выжить — сделали это во многом благодаря грамотно выстроенным отношениям с бизнес-партнерами. Тема будет полезна не только опытным бизнесменам, но и новичкам», — рассказывает бренд-директор Skillbox Андрей Волков.

Помимо Рубена Варданяна и Михаила Воронина, спикерами онлайн-курса будут: 

  • гендиректор бизнес-школы AMI Ирина Воронина,
  • сооснователь Skillbox Андрей Анищенко,
  • управляющий партнер Smart Orange Capital Максим Карпов,
  • основатель фонда прямых инвестиций Indigo Capital Partners Петр Жуков,
  • управляющий партнер RB Partners Алексей Горячев,
  • партнер DLA Piper Лео Баталов.

Skillbox — онлайн-университет, который предлагает прикладные курсы и программы от экспертов рынка, актуальные подходы к обучению, работу над реальными проектами, стажировки и трудоустройство в крупные компании страны.

«Атланты» — бизнес-клуб, деятельность которого направлена на развитие состоявшихся предпринимателей и топ-менеджеров.

Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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