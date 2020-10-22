Предприниматели рассказали, какие навыки важны в кризис

Более половины (63%) руководителей малого и среднего бизнеса в Москве и области считают, что предпринимателю необходимо развивать так называемые гибкие навыки (soft skills). Об этом говорится в опросе московского регионального отделения «Опоры России», на который ссылается ТАСС.

В то же время 37% верят, что важнее работать над развитием профессиональных навыков (hard skills).

Четверть (23%) опрошенных предпринимателей считают, что коммуникабельность помогает сохранить бизнес в кризис, еще 24% верят, что этому способствует работоспособность, 11% — честность, 5% — уверенность. Оптимизм считают важным чуть более 4%.

42% опрошенных повышают собственную квалификацию и квалификацию руководящего персонала, 58% не делают этого.

В опросе приняли участие 526 руководителей и собственников малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей из Москвы и Московской области. Это предприниматели из разных отраслей бизнеса — торговли (42%), сферы услуг (29%), интернет-бизнеса (19%), производства (8%) и других (2%).

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