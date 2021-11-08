Малый бизнес предложил расширить программу ФОТ 3.0 на непродовольственную розницу

В программу льготного кредитования ФОТ 3.0, которую правительство возобновило на фоне новых антиковидных ограничений в регионах, необходимо включить непродовольственную розницу. Об этом заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.
По словам Калинина, программу ФОТ 3.0 «надо еще расширять», потому что эта мера поддержки очень популярна у бизнеса. Он предложил добавить в программу дополнительные коды ОКВЭД. «Это непродовольственная розница, конечно. Она же тоже пострадала, но ее никак не поддержали», — передает ТАСС словам Калинина.
Также Калинин посчитал недостаточными региональные меры поддержки бизнеса из-за новых антиковидных ограничений.
«Честно сказать, мы особо региональных-то мер пока и не видели. Конечно нет. То есть региональные власти уповают в основном на федеральные меры поддержки», — сообщил Калинин. Он тажке отметил, что представители бизнеса ждут от регионов дополнительных мер поддержки.
«Пока мы особо анонсов по региональной поддержке не увидели, надеемся, что она появится — так как это было год назад», — добавил он.
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Фото на обложке: eldar nurkovic /
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