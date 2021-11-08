Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Малый бизнес предложил расширить программу ФОТ 3.0 на непродовольственную розницу

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В программу льготного кредитования ФОТ 3.0, которую правительство возобновило на фоне новых антиковидных ограничений в регионах, необходимо включить непродовольственную розницу. Об этом заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Малый бизнес предложил расширить программу ФОТ 3.0 на непродовольственную розницу

По словам Калинина, программу ФОТ 3.0 «надо еще расширять», потому что эта мера поддержки очень популярна у бизнеса. Он предложил добавить в программу дополнительные коды ОКВЭД. «Это непродовольственная розница, конечно. Она же тоже пострадала, но ее никак не поддержали», — передает ТАСС словам Калинина.

Также Калинин посчитал недостаточными региональные меры поддержки бизнеса из-за новых антиковидных ограничений.

«Честно сказать, мы особо региональных-то мер пока и не видели. Конечно нет. То есть региональные власти уповают в основном на федеральные меры поддержки», — сообщил Калинин. Он тажке отметил, что представители бизнеса ждут от регионов дополнительных мер поддержки.

«Пока мы особо анонсов по региональной поддержке не увидели, надеемся, что она появится — так как это было год назад», — добавил он.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: eldar nurkovic / Shutterstock

Первая всероссийская премия в области AgroTech-решений. Участвуй сам или номинируй достойных!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Чаще всего на аутстаффинг запрашивают бизнес-аналитиков и мобильных разработчиков — исследование
  2. 2 Дефицит новых iPhone в России достиг 80% из-за нехватки комплектующих
  3. 3 Число желающих продать свой бизнес в России с начала пандемии выросло на 5%
  4. 4 В пандемию заключать сделки с крупным бизнесом стало труднее. Как ускорить процесс?
  5. 5 Мой бизнес пострадал от локдауна. Как я могу получить помощь?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 ноября 2021

ArchTech Московский акселератор

10 ноября 2021

Wildhack — онлайн-хакатон от Wildberries

10 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма