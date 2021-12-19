Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский трекинг-сервис научил голосовых помощников подсказывать родителям местоположение детей

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Разработчики сервиса «Где мои дети» выпустили обновление, позволяющее пользователям голосовых помощников подключать своих ассистентов к сервису и получать оповещения о передвижении детей, сообщается в пресс-релизе компании.

Российский трекинг-сервис научил голосовых помощников подсказывать родителям местоположение детей

Функционал поиска ребенка доступен на устройствах и сервисах, использующих голосовые помощники, такие как «умные» колонки, устройства «умного» дома, браузеры и навигаторы.

Родитель может открыть мобильное приложение или спросить колонку: «Где мой ребенок», и ассистент скажет точный адрес или название места, где находится ребенок. Для этого у детей должны быть с собой GPS-часы или смартфон с мобильным приложением «Где мои дети».

Как отмечают разработчики, в настоящий момент сервис доступен на устройствах, использующих голосовой помощник «Яндекс.Алиса». В будущем компания планирует интегрироваться с голосовыми ассистентами «Маруся» от Mail.ru Group, «Салют» от «Сбера», «Google Assistant» и «Amazon Alexa».

«Наша миссия — помогать родителям воспитывать счастливых и успешных людей. Родителям приложение поможет быть в курсе, где их ребенок, не заходя в телефон. Это удобно, когда вы готовите пищу, несёте продукты или находитесь за рулем», — рассказывает директор по маркетингу «Где мои дети» Антон Ларченков.

Сервис «Где мои дети» разрабатывается одноименной российской компанией-резидентом «Сколково» с 2018 года. Приложением пользуются более 3 млн человек в 170 странах мира. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: David Ferencik / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как реализовать задуманную стратегию — 6 секретов успеха
  2. 2 Заглянуть за горизонт: какие изменения ждут оценку персонала
  3. 3 Тотальная слежка или борьба с вирусом? Как пандемия меняет умные города
  4. 4 Шаг к умному городу: как в России цифровизируется ЖКХ
  5. 5 Тестируем HONOR 20 Lite: универсальный смартфон по доступной цене
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2021

X5 Pitch Day для HR и Ed-tech стартапов

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

Все ВОЗМОЖНОСТИ