Российский трекинг-сервис научил голосовых помощников подсказывать родителям местоположение детей

Разработчики сервиса «Где мои дети» выпустили обновление, позволяющее пользователям голосовых помощников подключать своих ассистентов к сервису и получать оповещения о передвижении детей, сообщается в пресс-релизе компании.
Функционал поиска ребенка доступен на устройствах и сервисах, использующих голосовые помощники, такие как «умные» колонки, устройства «умного» дома, браузеры и навигаторы.
Родитель может открыть мобильное приложение или спросить колонку: «Где мой ребенок», и ассистент скажет точный адрес или название места, где находится ребенок. Для этого у детей должны быть с собой GPS-часы или смартфон с мобильным приложением «Где мои дети».
Как отмечают разработчики, в настоящий момент сервис доступен на устройствах, использующих голосовой помощник «Яндекс.Алиса». В будущем компания планирует интегрироваться с голосовыми ассистентами «Маруся» от Mail.ru Group, «Салют» от «Сбера», «Google Assistant» и «Amazon Alexa».
«Наша миссия — помогать родителям воспитывать счастливых и успешных людей. Родителям приложение поможет быть в курсе, где их ребенок, не заходя в телефон. Это удобно, когда вы готовите пищу, несёте продукты или находитесь за рулем», — рассказывает директор по маркетингу «Где мои дети» Антон Ларченков.
Сервис «Где мои дети» разрабатывается одноименной российской компанией-резидентом «Сколково» с 2018 года. Приложением пользуются более 3 млн человек в 170 странах мира.
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