Мэр Москвы Собянин сказал «сделать» в ресторанах зону COVID-free

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столичных ресторанах специальные зоны для вакцинированных гостей. Об этом московский градоначальник заявил на встрече с предпринимателями.

По словам Собянина, которые приводит издание агентство городских новостей «Москва», в столице уже привиты 1,5 млн человек.

«Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», – цитирует слова Собянина агентство.

В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества мэр Москвы также поддержал идею предпринимателей провести инспекцию антиковидных мер. По мнению последних, их проводят разные структуры, которые не могут согласовать свои действия.

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