Объявлены победители конкурса технологических социальных проектов

10 ноября прошел финал международного конкурса Social Idea 2020, посвященный социальным проектам с использованием цифровых технологий. Эксперты выбрали победителей — системы для благотворительности, сортировки отходов и аудиоинформирования людей с нарушением зрения.

Из 425 желающих в финал конкурса попали 45 команд. В онлайн-формате жюри оценили новизну идей участников и возможный коммерческий успех их проектов, а затем выбрали победителей.

Победителем номинации Social Smart City стал проект «Говорящий город». Система с помощью аудиозаписей позволяет людям с нарушением зрения ориентироваться в городе и находить нужные локации — магазины, аптеки и тому подобное. В номинации Social Mobile победил «Открытый город» — навигационная система, которая посредством целевой благотворительности помогает создавать гражданское общество. Награду в номинации Social Region Project получил WinBin. Команда занимается разработкой «умных» контейнеров для сбора вторсырья, которые работают с помощью приложения и могут определять вес мусора. Приз зрительских симпатий достался команде проекта «Мамаход», который помогает матерям в декрете, организует экскурсии с возможностью взять с собой коляску и продвигает профилактику послеродовой депрессии.

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