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Skillaz, Московский инновационный кластер и Startech.vc запустили конкурс для HRTech-стартапов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Skillaz, Московский инновационный кластер и Startech.vc запустили конкурс технологических проектов Social Tech Challenge 2020 для нового рынка труда. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Startech.vc.

Skillaz, Московский инновационный кластер и Startech.vc запустили конкурс для HRTech-стартапов

Конкурс поможет проектам найти крупных клиентов, которые готовы на быстрые пилоты. Вся работа с компаниями обсуждается индивидуально.

Организаторы ждут заявки от любых проектов, которые в ситуации с коронавирусом помогут людям в России не потерять работу или найти новую. Это могут быть решения, которые позволяют быстро переквалифицировать людей, помогут работодателям не увольнять сотрудников, или создадут новые рабочие места.

Направления проектов:

  • HRTech

Рекрутмент, оценка, онбординг, коммуникации, офбординг и оффер-менеджмент;

  • EdTech

Частное и профессиональное образование, быстрая переквалификация;

  • Digital Office

Все технологии и продукты для дистанциализации бизнес-процессов;

  • Work Productivity

Любые решения для повышения профессиональной продуктивности.

В конкурсе могут принять участие проекты на любой стадии реализации: от идеи с продуманной механикой и пониманием рынка до работающего бизнеса.

Лучшие стартапы получат возможность привлечь инвестиции от Startech.vc и партнерских фондов. В частности, на инвестиции в период кризиса 1 млрд рублей выделил фонд «ТилТех Капитал». В Startech.vc уточнили, что «ТилТех» готов рассмотреть участников конкурса в качестве приоритетных проектов для инвестиций.

Среди партнеров конкурса, которые будут оценивать и выбирать проекты для совместной работы, представители HeadHunter, Microsoft, «Мегафона» и Startupbootcamp.

Подать заявку можно до 31 мая на сайте конкурса. 

Фото: Unsplash

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