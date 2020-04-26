Skillaz, Московский инновационный кластер и Startech.vc запустили конкурс для HRTech-стартапов
Skillaz, Московский инновационный кластер и Startech.vc запустили конкурс технологических проектов Social Tech Challenge 2020 для нового рынка труда. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Startech.vc.
Конкурс поможет проектам найти крупных клиентов, которые готовы на быстрые пилоты. Вся работа с компаниями обсуждается индивидуально.
Организаторы ждут заявки от любых проектов, которые в ситуации с коронавирусом помогут людям в России не потерять работу или найти новую. Это могут быть решения, которые позволяют быстро переквалифицировать людей, помогут работодателям не увольнять сотрудников, или создадут новые рабочие места.
Направления проектов:
- HRTech
Рекрутмент, оценка, онбординг, коммуникации, офбординг и оффер-менеджмент;
- EdTech
Частное и профессиональное образование, быстрая переквалификация;
- Digital Office
Все технологии и продукты для дистанциализации бизнес-процессов;
- Work Productivity
Любые решения для повышения профессиональной продуктивности.
В конкурсе могут принять участие проекты на любой стадии реализации: от идеи с продуманной механикой и пониманием рынка до работающего бизнеса.
Лучшие стартапы получат возможность привлечь инвестиции от Startech.vc и партнерских фондов. В частности, на инвестиции в период кризиса 1 млрд рублей выделил фонд «ТилТех Капитал». В Startech.vc уточнили, что «ТилТех» готов рассмотреть участников конкурса в качестве приоритетных проектов для инвестиций.
Среди партнеров конкурса, которые будут оценивать и выбирать проекты для совместной работы, представители HeadHunter, Microsoft, «Мегафона» и Startupbootcamp.
Подать заявку можно до 31 мая на сайте конкурса.
Фото: Unsplash
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