Sotheby's продаст самый старый NFT в мире

Аукционный дом Sotheby's открывает распродажу NFT-токенов. На продажу будут выставлены 27 лотов.
В их числе — работа цифрового художника Кевина МакКоя «Quantum», созданная в мае 2014 года. Геометрическую анимацию аукцион называет «первым известным NFT», сообщает Reuters. Также в продаже появится NFT из коллекции CryptoPunk.
Цена лотов будет начинаться от $100, оплатить покупку можно будет с помощью Bitcoin, Ethereum и обычных валют. После завершения торгов NFT-токены будут отправлены на криптокошельки покупателей.
В мае Sotheby's впервые в истории предоставил возможность расплатиться за картину криптовалютой: аукцион также принимал биткоины и эфир. Тогда на торги была выставлена работа Бэнкси.
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Фото на обложке: freemind-production /
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