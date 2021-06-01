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Sotheby's продаст самый старый NFT в мире

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Аукционный дом Sotheby's открывает распродажу NFT-токенов. На продажу будут выставлены 27 лотов.

Sotheby's продаст самый старый NFT в мире

В их числе — работа цифрового художника Кевина МакКоя «Quantum», созданная в мае 2014 года. Геометрическую анимацию аукцион называет «первым известным NFT», сообщает Reuters. Также в продаже появится NFT из коллекции CryptoPunk.

Цена лотов будет начинаться от $100, оплатить покупку можно будет с помощью Bitcoin, Ethereum и обычных валют. После завершения торгов NFT-токены будут отправлены на криптокошельки покупателей.

В мае Sotheby's впервые в истории предоставил возможность расплатиться за картину криптовалютой: аукцион также принимал биткоины и эфир. Тогда на торги была выставлена работа Бэнкси.

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Фото на обложке: freemind-production / Shutterstock.

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