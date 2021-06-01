Sotheby's продаст самый старый NFT в мире

В их числе — работа цифрового художника Кевина МакКоя «Quantum», созданная в мае 2014 года. Геометрическую анимацию аукцион называет «первым известным NFT», сообщает Reuters. Также в продаже появится NFT из коллекции CryptoPunk.

Цена лотов будет начинаться от $100, оплатить покупку можно будет с помощью Bitcoin, Ethereum и обычных валют. После завершения торгов NFT-токены будут отправлены на криптокошельки покупателей.

В мае Sotheby's впервые в истории предоставил возможность расплатиться за картину криптовалютой: аукцион также принимал биткоины и эфир. Тогда на торги была выставлена работа Бэнкси.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!